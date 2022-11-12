"Холостяк-12": участница проекта в платье с разрезом похвасталась стройными ногами

Александра подчеркнула фигуру и ноги элегантным нарядом.
В эфир вышел третий выпуск романтического реалити шоу "Холостяк-12". На церемонии роз участницы проекта появились в красивых элегантных образах.
Одной из самых эффектных была безработная Саша из Харькова. Девушка предстала в черном обтягивающем платье с высоким разрезом, украшенным камнями, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.
Наряд Саша дополнила замшевыми босоножками со стразами на ремешках и шпильках.
Девушке сделали высокий пучок и макияж с черными стрелками и шоколадной помадой. В ушах у нее были элегантные серьги-кольца с камнями, а на руке – браслет.
Напомним, а другая участница шоу — крупье Елизавета — пришла на церемонию в одном белье и прозрачной длинной накидке, чем произвела фурор.
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