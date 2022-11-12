Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Холостяк-12": участница проекта в платье с разрезом похвасталась стройными ногами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
938
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Холостяк-12": участница проекта в платье с разрезом похвасталась стройными ногами

Саша из "Холостяка"/Instagram

Александра подчеркнула фигуру и ноги элегантным нарядом.

В эфир вышел третий выпуск романтического реалити шоу "Холостяк-12". На церемонии роз участницы проекта появились в красивых элегантных образах.

©

Одной из самых эффектных была безработная Саша из Харькова. Девушка предстала в черном обтягивающем платье с высоким разрезом, украшенным камнями, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Саша из
Саша из "Холостяка"/Instagram

Наряд Саша дополнила замшевыми босоножками со стразами на ремешках и шпильках.

Девушке сделали высокий пучок и макияж с черными стрелками и шоколадной помадой. В ушах у нее были элегантные серьги-кольца с камнями, а на руке – браслет.

Саша из
Саша из "Холостяка"/Instagram

Напомним, а другая участница шоу — крупье Елизавета — пришла на церемонию в одном белье и прозрачной длинной накидке, чем произвела фурор.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
938
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация