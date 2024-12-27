"Холостяк-13": кого из девушек выберет сегодня в финале Александр Терен

Уже сегодня мы узнаем, кто победит в проекте.

Сегодня, 27 декабря, в эфире канала СТБ состоится финал романтического реалити-шоу "Холостяк-13". И мы узнаем, кто из финалисток проекта — Инна или Анастасия — покорила сердце главного героя Александра "Терена" Будько.

А пока предлагаем вам принять участие в опросе. Проголосуйте за девушку, которая, по вашему мнению, победит в шоу.

Инна и Анастасия

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

Александр Терен

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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