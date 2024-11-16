"Холостяк-13": кого из участниц главный герой Александр Терен отправил домой

В эфире канала СТБ показали третий выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13".

Во время церемонии роз главный герой проекта Александр "Терен" Будько попрощался с 24-летней военной журналисткой Светланой.

Светлана

"Я знаю по себе, что изменить себя только могу я сам. Я чувствую, что твое прошлое все еще осталось с тобой. Его важно помнить. Начни летать, но без меня. Ты это сделаешь, я уверен в тебе. К сожалению, у меня нет розы для тебя", – сказал Александр.

"Он очень крутой, идейный, интересный и вызывал у меня уважение, что было для меня основополагающим при выборе качеств в мужчине. Просто мы встретились в момент моей жизни – переход одной моей эпохи в другую. Это жизнь, но это не мое прошлое, это его сердце. Я поняла, что мне нужно делать все от себя зависящее, чтобы понравиться мужчине. Но как-то проявляться, реализоваться, творить, любить мне хотелось бы", – прокомментировала Светлана свой выход из "Холостяка".

Это не единственная девушка, покинувшая проект. Терен отправил домой еще одну участницу – 27-летнюю психолога с модельным опытом Илону, с которой у него было свидание в этом выпуске.

Илона

"Мне нужно было время, чтобы немного подумать после нашего свидания в Одессе. Мы много смеялись, много говорили, мне было с тобой легко, но за этим всем, к сожалению, я не почувствовал глубины. Позволь я тебя проведу, пожалуйста", – сказал Терен девушке.

"У меня есть симпатия к этому мужчине, но я не увидела желания, которое должно быть между мужчиной и женщиной. И я поняла, что оно не появилось. Это значит, что у него не возникло ко мне симпатии и это нормально. Я не хочу никого заставлять, наоборот – это классно, когда человек сразу дает тебе знать, что вы не подходите друг другу и не тратите время друг на друга", – прокомментировала Илона свой выход из шоу.

"Илона очень красивая девушка, и заметно, что у нее выстраиваются отношения со всеми хорошие, но, к сожалению, я не почувствовал ничего большего между нами и в дальнейшем не было бы никакого развития", – добавил холостяк в комментарии.

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