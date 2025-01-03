"Холостяк-13": остались ли вместе после завершения проекта Александр Терен и его избранница

Предлагаем принять участие в опросе о дальнейшей судьбе отношений главного героя и победительницы романтического реалити-шоу.

Сегодня, 3 января, в эфире телеканала СТБ покажут специальный выпуск "Холостяк. Жизнь после проекта" и мы узнаем о дальнейшей судьбе отношений главного героя шоу Александра Терена и его избранницы Инны Белень.

А пока предлагаем поучаствовать в голосовании. Как вы думаете, остались ли вместе после завершения проекта Александр и Инна?

Александр Терен и Инна Белень/Instagram Инны Белень

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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