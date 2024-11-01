"Холостяк-13": первой на знакомство с главным героем пришла хирург в платье с разрезом до бедра

Сегодня, 1 ноября, на канале СТБ стартовал 13-й сезон долгожданного романтического реалити-шоу "Холостяк".

Главным героем проекта стал военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games — 28-летний Александр "Терен" Будько.

Первой на знакомство с холостяком пришла 26-летняя хирург Полина.

Девушка появилась в эффектном образе. На ней было длинное белое платье, состоявшее из прозрачного корсетного топа с большим 3D-цветком спереди и юбки макси с разрезом до бедра. Обута она была в босоножки на шпильках.

Аутфит она дополнила гладким низким пучком, вечерним макияжем и длинными серьгами с камнями.

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