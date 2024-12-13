"Холостяк-13": с кем из девушек попрощается сегодня Александр Терен

Предлагаем проголосовать, кто, по вашему мнению, покинет проект на этот раз.
Сегодня, 13 декабря, в эфире канала СТБ покажут седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13". Он будет посвящен интересам и увлечениям героев проекта.
А во время церемонии роз главный герой шоу Александр "Терен" Будько, обдумав и сделав выбор, попрощается еще с одной из девушек. Кто это будет, мы узнаем позже.
А пока предлагаем вам принять участие в опросе. Проголосуйте за участницу, для которой, по-вашему, сегодня проект завершится.
Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.
В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".
В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.
Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.
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