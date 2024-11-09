"Холостяк-13": с кем из девушек попрощался главный герой проекта Александр Терен

В эфире канала СТБ показали второй выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13".

У главного героя проекта Александра "Терена" Будька было групповое свидание с двумя участницами — Лизой и Алиной. Пообщавшись с девушками, он решил попрощаться одной из них. Александр отправил домой сомелье из Киева Алину.

Алина

Во время церемонии роз холостяк неожиданно для всех не дал розу хендмейд мастеру из Одессы Татьяне, которая в первом выпуске получила от него розу первого впечатления.

Татьяна

"Я не считаю, что я сейчас должна была уйти. Рано. Я общалась с девушками, половине делать там нечего. Мне просто интересно, что дальше. Мне показалось, что искра была. Ну так сложилось. Значит, меня ждет что-то другое", — сказала Татьяна после того, как Александр провел ее к автомобилю.

Бороться за сердце Александра Терена осталось 11 участниц:

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