"Холостяк-13": с кем из участниц попрощался главный герой реалити-шоу Александр Терен

В эфире канала СТБ показали четвертый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13".

Во время церемонии роз, которая состоялась в Карпатах, главный герой проекта Александр "Терен" Будько попрощался с 21-летней диджейкой Лизой.

Александр сказал, что Лиза импонирует ему как человек, но на проекте он ищет себе жену, а она больше шутит, чем говорит искренне. За всем этим он не чувствует глубины.

"Ты хочешь, чтобы я увидел тебя настоящей, ты просто сказала это в видеообращении. Лизо, к сожалению, у меня нет для тебя розы. Позволь я тебя проведу", – сказал Терен девушке.

Холостяк откровенно признался, что, общаясь с Лизой, у него возникало все больше вопросов и сомнений, готова ли она к серьезным отношениям.

"Она очень амбициозная девушка и у нее очень много планов, но себя я в этих планах не замечал", — добавил он.

"У меня просто рухнул мой мир. Просто больно. Когда я с ним шла, я испытывала такое разочарование. Обидно. Я никогда ни о чем не жалею. Я очень благодарна, что я с ним познакомилась. Что мы провели такие крутые свидания и общение. Но все складывается так, как должно быть, поэтому я жду свой следующий левел", – прокомментировала Лиза свой выход из проекта.

Бороться за сердце Александра Терена осталось 8 участниц.

Церемония роз в Карпатах

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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