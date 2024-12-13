"Холостяк-13": с кем из участниц попрощался главный герой реалити-шоу Александр Терен

В эфире канала СТБ показали седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-13".

Во время церемонии роз, которая состоялась в доме, где живут девушки, главный герой проекта Александр "Терен" Будько попрощался с 27-летней продюсером образовательных проектов Алиной.

"Ты с первого взгляда покорила меня своей уверенностью, красотой и умом. И, хотя я не раз говорил об ощущении, что у тебя вроде бы есть какой-то план или стратегия, я отпустил это, потому что я просто жил в каждом нашем мгновении и наслаждался нашим общим временем. Но во время просмотра твоего последнего видеообращения сложилось впечатление, будто это бутафория, будто это декорации вокруг, а Алина – актриса. И не было этой жизни без натянутой улыбки. К сожалению, сегодня у меня нет для тебя розы. Позволь я тебя проведу", – сказал Терен и добавил, что она не дает себя раскрыть и показать другие стороны, кроме всего прекрасного.

Холостяку было жаль видеть слезы Алины. Он также признался, что не смог разгадать, какова она на самом деле. Терен сказал девушке, что у них было много моментов, которые он будет вспоминать с теплом и радостью. Алина, в свою очередь, пожелала ему сделать верный выбор.

"Очень больно, очень грустно, но я благодарна ему, потому что были красивые свидания, красивая история, красивые прикосновения, поцелуи. Он старался для меня. Моменты, когда мы строили отношения и смотрели, подходим ли мы друг к другу. Знаю, что у каждого из нас все будет хорошо", – прокомментировала Алина свой выход из проекта.

В шоу осталось три девушки – волонтер Инна, студентка Юстина и эзотерик Анастасия, которые в следующем выпуске познакомят Александра со своими родными.

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

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