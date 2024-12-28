"Холостяк-13": стало известно имя победительницы шоу

В эфире канала СТБ показали финал 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта — ветеран российско-украинской войны Александр Будько "Терен" — выбрал девушку, которая покорила его сердце. Ею стала 28-летняя бизнесвумен, волонтер и переводчик немецкого языка – Инна Белень.

Инна Белень

Финальная церемония прошла на живописной территории историко-культурного комплекс "Замок Радомысль". Александр признался Инне в чувствах.

"Так что: правый или левый берег? Я хочу быть с тобой, несмотря на каком ты будешь берегу. Я влюбляюсь", – сказал Терен Инне и спросил, примет ли она от него кольцо, на что девушка ответила "да". Александр надел ей кольцо и они поцеловались.

Александр и Инна

Александр и Инна/Instagram Григория Решетника

Напомним, Александр Будько "Терен" – военный, ветеран, общественный деятель и участник национальной сборной Invictus Games.

В первый день полномасштабного вторжения он добровольцем пошел защищать страну и стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

В боях в Харьковской области Александра тяжело ранили и он потерял обе конечности. Мужчина прошел протезирование в США и сложную реабилитацию. "Терен" продолжает вести активный образ жизни. Он занимается развитием инклюзии в Украине и помощью в социализации ветеранов по возвращении с фронта.

Александр также является автором книги "История упрямого мужчины", а также соавтором и ведущим YouTube-проекта "Отвал ног, или All инклюзив". А еще он призер по плаванию международных спортивных соревнований "Игры Непокоренных". Об Александре сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого является Сара Джессика Паркер.

Читайте также: