"Холостяк-14": кого из участниц Тарас Цимбалюк отправит сегодня домой
Голосуйте за девушку, которая, по вашему мнению, покинет шоу в сегодняшнем выпуске.
Сегодня, 5 декабря, в эфире СТБ состоится восьмой выпуск реалити-шоу "Холостяк-14".
Сейчас в проекте находится семь участниц, которые борются за сердце главного героя Тараса Цимбалюка: Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Ирина Пономаренко, Надин Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.
Предлагаем вам принять участие в опросе, кто из девушек, по вашему мнению, покинет сегодня проект?