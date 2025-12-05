ТСН в социальных сетях

"Холостяк-14": кого из участниц Тарас Цимбалюк отправит сегодня домой

Голосуйте за девушку, которая, по вашему мнению, покинет шоу в сегодняшнем выпуске.

Сегодня, 5 декабря, в эфире СТБ состоится восьмой выпуск реалити-шоу "Холостяк-14".

Сейчас в проекте находится семь участниц, которые борются за сердце главного героя Тараса Цимбалюка: Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Ирина Пономаренко, Надин Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.

Предлагаем вам принять участие в опросе, кто из девушек, по вашему мнению, покинет сегодня проект?

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Дарья Романец

Дарья Романец

Ирина Кулешина

Ирина Кулешина

Ирина Пономаренко

Ирина Пономаренко

Надин Головчук

Надин Головчук

Оксана Шанюк

Оксана Шанюк

Ольга Дзундза

Ольга Дзундза

