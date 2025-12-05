"Холостяк-14": кого из участниц Тарас Цимбалюк отправит сегодня домой

Реклама

Сегодня, 5 декабря, в эфире СТБ состоится восьмой выпуск реалити-шоу "Холостяк-14".

Сейчас в проекте находится семь участниц, которые борются за сердце главного героя Тараса Цимбалюка: Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Кулешина, Ирина Пономаренко, Надин Головчук, Оксана Шанюк, Ольга Дзундза.

Предлагаем вам принять участие в опросе, кто из девушек, по вашему мнению, покинет сегодня проект?

Реклама

Анастасия Половинкина

Дарья Романец

Ирина Кулешина

Ирина Пономаренко

Надин Головчук

Оксана Шанюк