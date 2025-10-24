ТСН в социальных сетях

"Холостяк-14": кому из участниц Тарас Цимбалюк вручил розу

В проекте продолжили участие 16 девушек.

Тарас Цимбалюк

На канале СТБ показали второй выпуск 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Во время него состоялась первая церемония роз.

Главный герой проекта Тарас Цимбалюк сделал свой выбор и вручил розы девушкам, которые его заинтересовали. Они продолжат бороться за его сердце в шоу. Дальше прошло 16 участниц:

За кого из участниц болеете вы?

