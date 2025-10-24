- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 1 мин
"Холостяк-14": кому из участниц Тарас Цимбалюк вручил розу
В проекте продолжили участие 16 девушек.
На канале СТБ показали второй выпуск 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Во время него состоялась первая церемония роз.
Главный герой проекта Тарас Цимбалюк сделал свой выбор и вручил розы девушкам, которые его заинтересовали. Они продолжат бороться за его сердце в шоу. Дальше прошло 16 участниц:
