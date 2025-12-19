"Холостяк-14": кто из участниц не попадет в финал проекта

Реклама

Сегодня, 19 декабря, в эфире СТБ проходит десятый выпуск реалити-шоу «Холостяк-14». Во время него главный герой Тарас Цимбалюк знакомит участниц — Ирину Пономаренко, Надин Головчук и Анастасию Половинкину — со своей семьей.

Предлагаем принять участие в опросе и выбрать участницу, которая, по вашему мнению, покинет сегодня шоу за шаг до финала.

Ирина Пономаренко

Надин Головчук