- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 263
- Время на прочтение
- 1 мин
"Холостяк-14": кто из участниц не попадет в финал проекта
Предлагаем проголосовать за девушку, с которой попрощается Тарас Цимбалюк за шаг к финалу.
Сегодня, 19 декабря, в эфире СТБ проходит десятый выпуск реалити-шоу «Холостяк-14». Во время него главный герой Тарас Цимбалюк знакомит участниц — Ирину Пономаренко, Надин Головчук и Анастасию Половинкину — со своей семьей.
Предлагаем принять участие в опросе и выбрать участницу, которая, по вашему мнению, покинет сегодня шоу за шаг до финала.