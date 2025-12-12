- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
21
- 21
1 мин
- 1 мин
"Холостяк-14": кто из участниц покинет сегодня проект
Предлагаем проголосовать за девушку, с которой, по вашему мнению, сегодня попрощается Тарас Цимбалюк.
Сегодня, 12 декабря, в эфире СТБ показывают девятый выпуск реалити-шоу "Холостяк-14".
В проекте за сердце главного героя Тараса Цимбалюка соревнуется четверо участниц: Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Пономаренко и Надин Головчук.
Предлагаем вам принять участие в опросе и выбрать девушку, которую, по вашему мнению, Тарас Цимбалюк сегодня отправит домой.