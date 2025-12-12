ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

"Холостяк-14": кто из участниц покинет сегодня проект

Предлагаем проголосовать за девушку, с которой, по вашему мнению, сегодня попрощается Тарас Цимбалюк.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
"Холостяк-14": кто из участниц покинет сегодня проект

Сегодня, 12 декабря, в эфире СТБ показывают девятый выпуск реалити-шоу "Холостяк-14".

В проекте за сердце главного героя Тараса Цимбалюка соревнуется четверо участниц: Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Пономаренко и Надин Головчук.

Предлагаем вам принять участие в опросе и выбрать девушку, которую, по вашему мнению, Тарас Цимбалюк сегодня отправит домой.

Анастасия Половинкина

Анастасия Половинкина

Дарья Романец

Дарья Романец

Ирина Пономаренко

Ирина Пономаренко

Надин Головчук

Надин Головчук

Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie