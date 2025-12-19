ТСН в социальных сетях

"Холостяк-14": кто из участниц проекта получил розу

Тарас Цимбалюк решил оставить в проекте всех трех девушек.

Участницы "Холостяка-14"

Участницы "Холостяка-14"

Состоялся десятый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Главный герой проекта Тарас Цимбалюк знакомил девушек — Ирину Пономаренко, Надин Головчук и Анастасию Половинкину — со своей семьей в родном городе Корсунь-Шевченковский.

Родители и сестра поделились с Тарасом своим впечатлением от знакомства с девушками. А потом главный герой еще встретился с каждой участницей тет-а-тет и задал им вопросы, которые его интересовали. Обдумав все, Цимбалюк решил дать розы всем трем девушкам — Ирине, Надин и Анастасии.

Надин, Ирина и Анастасия

Надин, Ирина и Анастасия

Уже в следующем выпуске мы узнаем, кто из девушек пленил сердце главного героя.

