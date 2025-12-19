- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
"Холостяк-14": кто из участниц проекта получил розу
Тарас Цимбалюк решил оставить в проекте всех трех девушек.
Состоялся десятый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Главный герой проекта Тарас Цимбалюк знакомил девушек — Ирину Пономаренко, Надин Головчук и Анастасию Половинкину — со своей семьей в родном городе Корсунь-Шевченковский.
Родители и сестра поделились с Тарасом своим впечатлением от знакомства с девушками. А потом главный герой еще встретился с каждой участницей тет-а-тет и задал им вопросы, которые его интересовали. Обдумав все, Цимбалюк решил дать розы всем трем девушкам — Ирине, Надин и Анастасии.
Уже в следующем выпуске мы узнаем, кто из девушек пленил сердце главного героя.