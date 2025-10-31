"Холостяк-14": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Тарас Цимбалюк

Реклама

Состоялся третий выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Во время церемонии роз главный герой проекта — Тарас Цимбалюк — решил попрощаться сразу с двумя девушками.

Актер отправил домой Николетту, с которой у него во время второй встречи на проекте «не клеился» разговор.

Николетта

Затем Тарас попрощался с Викой, с которой, по его словам, они разные.

Реклама

Вика

А одна из участниц — София — через конфликт с конкурентками решила покинуть проект. О ее решении Цимбалюк узнал от других участниц во время церемонии роз.

София

Бороться за сердце главного героя в проекте продолжает 13 участниц.