- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 194
- Время на прочтение
- 1 мин
"Холостяк-14": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Тарас Цимбалюк
Проект покинуло сразу три девушки.
Состоялся третий выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Во время церемонии роз главный герой проекта — Тарас Цимбалюк — решил попрощаться сразу с двумя девушками.
Актер отправил домой Николетту, с которой у него во время второй встречи на проекте «не клеился» разговор.
Затем Тарас попрощался с Викой, с которой, по его словам, они разные.
А одна из участниц — София — через конфликт с конкурентками решила покинуть проект. О ее решении Цимбалюк узнал от других участниц во время церемонии роз.
Бороться за сердце главного героя в проекте продолжает 13 участниц.