Дата публикации
Шоу-бизнес
"Холостяк-14": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Тарас Цимбалюк

Проект покинуло сразу три девушки.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Состоялся третий выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Во время церемонии роз главный герой проекта — Тарас Цимбалюк — решил попрощаться сразу с двумя девушками.

Актер отправил домой Николетту, с которой у него во время второй встречи на проекте «не клеился» разговор.

Николетта

Николетта

Затем Тарас попрощался с Викой, с которой, по его словам, они разные.

Вика

Вика

А одна из участниц — София — через конфликт с конкурентками решила покинуть проект. О ее решении Цимбалюк узнал от других участниц во время церемонии роз.

София

София

Бороться за сердце главного героя в проекте продолжает 13 участниц.

