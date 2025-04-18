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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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"Холостяк-14": стало известно имя героя нового сезона шоу

Им стал красивый и харизматичный украинский актер.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

На экраны этой осенью вернется долгожданное романтическое реалити-шоу «Холостяк». Телеканал СТБ объявил имя главного героя четырнадцатого сезона проекта. Им стал украинский актер Тарас Цымбалюк.

«Во время, когда любовь становится нашим главным источником вдохновения и силы, мы готовы назвать имя нового Холостяка — самый желанный актер страны, страстный и магнетический Тарас Цымбалюк.

Мы получали сотни сообщений от женщин с просьбами, чтобы это был именно он. В свои 35 у Тараса много успешных проектов, фильмы с ним попадают на Netflix, а его герои становятся культовыми. За его грубой внешностью скрывается мужчина, не потерявший веры в любовь и знающий, чего стремится в отношениях.

Устами своих персонажей Тарас много раз говорил о любви. Но этой осенью он готов впервые не играть чувства на экране, а встретить ту, кому признается по-настоящему», — говорится в посте на официальной странице проекта в Instagram.

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