"Холостяк-14": стало известно, кого из участниц Тарас Цимбалюк отправил домой

Реклама

Состоялся четвертый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Главный герой проекта Тарас Цимбалюк во время двойного свидания решил попрощаться с Юлией Артюх.

Юлия Артюх

А во время церемонии роз Тарас отправил домой еще одну участницу — Надежду Авраменко.

«Я чувствую между нами только дружеский вайб, поэтому я не могу тебе дать эту розу», — сказал Цимбалюк девушке.

Реклама

За кадром он добавил: «У нас все-таки проект об отношениях, и он должен быть наполнен взаимной романтикой — не было у нас такого с Надей».

«Хорошо. Спасибо. Я тебе желаю найти именно ту», — ответила ему Надежда.