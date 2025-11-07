- Дата публикации
-
- Шоу-бизнес
- 163
- 1 мин
"Холостяк-14": стало известно, кого из участниц Тарас Цимбалюк отправил домой
Главный герой проекта попрощался с двумя девушками.
Состоялся четвертый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Главный герой проекта Тарас Цимбалюк во время двойного свидания решил попрощаться с Юлией Артюх.
А во время церемонии роз Тарас отправил домой еще одну участницу — Надежду Авраменко.
«Я чувствую между нами только дружеский вайб, поэтому я не могу тебе дать эту розу», — сказал Цимбалюк девушке.
За кадром он добавил: «У нас все-таки проект об отношениях, и он должен быть наполнен взаимной романтикой — не было у нас такого с Надей».
«Хорошо. Спасибо. Я тебе желаю найти именно ту», — ответила ему Надежда.