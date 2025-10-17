ТСН в социальных сетях

342
1 мин

"Холостяк-14" стартовал: какие участницы первыми познакомились с Тарасом Цымбалюком

Главный герой проекта познакомился уже с пятью девушками.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Сегодня, 17 октября, на телеканале СТБ стартовал 14-ый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным героем проекта нынешнего сезона является украинский актер Тарас Цимбалюк.

Холостяк уже успел познакомиться с первыми пятью участницами шоу. Первой из лимузина к главному герою вышла 29-летняя учительница по алгебре и геометрии Яна из Киева.

Яна

Яна

Второй на знакомство отправилась 20-летняя обладательница титула "Мисс Украина-2023" София.

София

София

Третьей участницей, которая познакомилась с Цимбалюком, была 38-летняя фитнес-тренер Оля.

Оля

Оля

Четвертой познакомилась с Тарасом 35-летняя фотограф Юля из Одессы.

Юля

Юля

Пятой стала 26-летняя модель Надин из Хмельницка.

Надин

Надин

342
