"Холостяк-14" стартовал: какие участницы первыми познакомились с Тарасом Цымбалюком
Главный герой проекта познакомился уже с пятью девушками.
Сегодня, 17 октября, на телеканале СТБ стартовал 14-ый сезон романтического реалити-шоу "Холостяк". Главным героем проекта нынешнего сезона является украинский актер Тарас Цимбалюк.
Холостяк уже успел познакомиться с первыми пятью участницами шоу. Первой из лимузина к главному герою вышла 29-летняя учительница по алгебре и геометрии Яна из Киева.
Второй на знакомство отправилась 20-летняя обладательница титула "Мисс Украина-2023" София.
Третьей участницей, которая познакомилась с Цимбалюком, была 38-летняя фитнес-тренер Оля.
Четвертой познакомилась с Тарасом 35-летняя фотограф Юля из Одессы.
Пятой стала 26-летняя модель Надин из Хмельницка.