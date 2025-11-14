"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк отправил домой еще двух участниц

Реклама

Состоялся пятый выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Главный герой проекта Тарас Цимбалюк после свидания с Дианой Зотовой отправил ее домой, ведь она призналась, что испытывает чувства к своему бывшему парню.

А во время церемонии роз в Карпатах Тарас попрощался еще с одной участницей — учительницей Яной Андиенко.

«Я принял взвешенное решение, идти ли с этим человеком дальше. Я присматриваюсь, красивая девушка, нравится. После первой встречи было одно впечатление, после другой уже появилась динамика в общении, но я не чувствую никакой романтики, ее шагов к сближению со мной. Я даю ей руку - я не чувствую, что она крепко ее держит, я беру руку, которая не сжимает мою ладонь. Ну и темы наши, они как-то вынужденно крутятся вокруг дружеского вайба, а не романтического», — сказал Тарас об отношениях с Яной на проекте.

Цымбалюк поблагодарил девушку за время, которое они провели вместе.

«Мне очень жаль, что все так. Жаль, что я не успела тебе открыться полностью», — ответила Яна.

«Я тебе желаю всего лучшего», — добавил актер.

«И тебе. Пусть с тобой будет твой человек», – пожелала Яна Тарасу.

За сердце актера продолжает бороться девять участниц.