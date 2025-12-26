ТСН в социальных сетях

"Холостяк-14": Тарас Цимбалюк выбрал победительницу проекта

Главный герой шоу сделал свой финальный выбор.

Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

В эфире канала СТБ состоялся финал 14-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк». Главный герой проекта — актер Тарас Цимбалюк — выбрал девушку, которая пленила его сердце. Ею стала 26-летняя фотомодель из Хмельницкого Надин Головчук.

Надин Головчук

«Любовь — это скачок во что-то неизвестное. Я не могу дать тебе никаких гарантий. Но я готов сделать с тобой этот скачок. Я хочу, чтобы это была не последняя наша встреча. Я хочу, чтобы это стало началом нашей истории», — сказал Тарас Надин и надел ей на палец кольцо.

