"Холостяк-15": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Вячеслав Кравцов

Реклама

Состоялся третий выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-15». Во время церемонии роз главный герой проекта — Вячеслав Кравцов — решил расстаться сразу с тремя девушками.

Баскетболист проводил домой 22-летнюю SMM-менеджершу Марию Пейзак. Прощаясь с ней, Кравцов отметил, что она оставила у него теплое впечатление. Однако общение в течение недели не изменило его чувств, поэтому продолжать их отношения он не стал.

Реклама

«После нашего разговора на этой неделе я не изменил своего мнения о тебе. Для меня ты осталась такой же доброй, нежной, сентиментальной и очень ответственной. Но, учитывая свой опыт, я чувствую, что сегодня не могу подарить тебе розу», — пояснил Вячеслав.

Реклама

Затем Вячеслав расстался с 31-летней воздушной гимнасткой Марией Захватовой. Главный герой поблагодарил ее за откровенность и готовность затрагивать сложные темы, однако решил положить конец их знакомству.

«Для тебя важно вовремя поднимать сложные темы. Я очень благодарен тебе за смелость, но все же буду честен. Прости, но у меня нет для тебя розы», — сказал он.

Третьей участницей, покинувшей реалити-шоу, стала 32-летняя инженер по дронам Анна Мишак. На решение Кравцова повлияла ситуация с угрозами в адрес другой девушки.

Напомним, Мария Захватова заявила, что после первой вечеринки Анна угрожала ей. Она сказала ей: «Тебе конец! Я тебя уничтожу». Мишак назвала свои слова проявлением эмоций и отказалась извиняться. Впоследствии Мария рассказала о конфликте Вячеславу во время личной беседы.

Реклама

Объяснения Анны не убедили главного героя. Он подчеркнул, что такое поведение для него неприемлемо.

«Для меня угрозы в адрес других девушек — это черта, которую нельзя переступать. Я такого принять не могу. Извини, но нам стоит расстаться сегодня», — обратился Кравцов к Мишак.

В проекте за сердце главного героя продолжают бороться 12 участниц.

Новости партнеров

Новости партнеров