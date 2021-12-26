Хороша красотка: Кэндис Свэйнпоул в черном купальнике позировала на яхте

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул появилась в кадре в новом купальнике.

Звезда продолжает рекламировать новинки из своей коллекции Tropic of C, и в этот раз на Свэйнпоул слитный черный купальник, в котором знаменитость позирует на яхте. На одном снимке Кэндис расправила руки в стороны и закрыла глаза, а на другом – подняла руки вверх и пронзительно смотрит в камеру.

"Если кажется, что все под контролем, значит, вы двигаетесь недостаточно быстро… ⛵️", - загадочно подписала фото звезда.

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Ранее модель делилась фото и показывала, как выглядит в красном бикини. Свой образ в тот раз модель назвала "Миссис Клаус", и выглядело это очень сексуально.

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