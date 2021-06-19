Хорошие новости: модель Марта Хант беременна

Еще одна знаменитая красотка в скором времени станет мамой.

Среди экс-моделей бельевого бренда Victoria’s Secret настоящий бэйби-бум, ведь совсем недавно о беременности объявила Девон Виндзор, а теперь радостной новостью поделилась ее коллега - 32-летняя Марта Хант.

Девушка опубликовала в Instagram снимок в бассейне, на котором запечатлена в черном бикини-бандо и демонстрирует беременный живот. Автором снимков является бойфренд Марты фотограф Джейсон Макдональд, с которым она недавно обручилась.

Напомним, что также недавно стали мамами Джиджи Хадид, Эльза Хоск, Карли Клосс и Роми Стрейд.

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Марта Хант в фотосете для Harper's Bazaar Mexico (10 фото)

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