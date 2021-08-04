Хороший ракурс: Жозефин Скривер в купальнике похвасталась идеальными ягодицами

28-летняя датская модель показала несколько фотографий из отпуска, который проводила в Хорватии.

Жозефин Скривер опубликовала снимок, на котором позирует в красном купальнике, сидя на краю бассейна с видом на красивый пляж в горной местности. На лице экс-"ангела" бельевого бренда Victoria’s Secret были солнцезащитные очки, а волосы были собраны в высокий хвост.

Жозефин Скривер / Instagram Жозефин Скривер

На другом фото модель также позировала на фоне моря. Волосы она собрала в тугой высокий пучок, надела несколько украшений на шею и серьги полукольца. На другом снимке Жозефин сфотографировалась спиной и продемонстрировала свои упругие ягодицы.

Жозефин Скривер / Instagram Жозефин Скривер

"Хорватия, прощай и до следующего раза", - так подписала снимки модель.

Жозефин Скривер / Instagram Жозефин Скривер

Напомним, свой летний отпуск в Хорватии также проводила "Мисс Украина Вселенная - 2011" Олеся Стефанко. Восторженные отзывы и свои фотографии в купальнике модель также публиковала в Instagram.

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Жозефин Скривер на отдыхе (13 фото)

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