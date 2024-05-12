Хорошо провела время: Кара Делевиль закончила бал Met Gala без туфлей

Британская модель и актриса Кара Делевиль посетила в этом году Met Gala, а ее наряд готовила для мероприятия модельер Стелла Маккартни. Наряд девушки напоминал рыцарский доспех, но только выполненный не из металла, а 500 камнями.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Ее наряд состоял из топа с капюшоном, а также длинной белой юбки с высокой посадкой, которую украшала драпировка и длинный шлейф. Дополняли этот вечерний лук Кары макияж, украшения на руках и сумочка.

Также на ней были туфли от Aquazzura со стразами и на высоких каблуках, но, похоже обувь была не очень удобной, поскольку Кара на вечеринке их сняла и просто носила в руках. Как она это делала запечатлели фотографы.

Кара Делевинь и Эд Ширан / Фото: Getty Images

Некоторое время ее туфли в руках носил Эд Ширан - британский певец, который тоже был на этом мероприятии и которого тоже готовила в нему Стелла Маккартни.

Эд Ширан с туфлями Кары Делевинь в руках / Фото: Getty Images

Как создавался наряд девушки бренд Stella McCartney показали в Instagram.

Также конфуз случился и с певицей Камилой Кабельо на Met Gala, поскольку ее подвела обувь. Неудачно подобранные босоножки немного испортили эффектность ее образа.

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