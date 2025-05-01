Хорошо провели время: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер сходили вместе на баскетбол

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Getty Images

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Актер Тимоти Шаламе и его девушка Кайли Дженнер посетили вместе баскетбольный матч, который прошел между командами Los Angeles Lakers и Minnesota Timberwolves в Лос-Анджелесе.

Пара сидела в первом ряду на самых лучших местах и болела за игроков. Внимание привлекли и наряды звезд, поскольку Тимоти носил бомбер от Chanel, футболку с принтом, серые джинсы и ботинки Timberland, которые решил не шнуровать. Красотка Кайли же отдала предпочтение белой майке, кожаным обтягивающим брюкам с бахромой и туфлям на каблуках. Также девушка сделала макияж и укладку. А вот из украшений она выбрала особенный аксессуар — золотые часы от Cartier.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер / © Getty Images

Что интересно, также это мероприятие посетила бывшая девушка актера — Лили-Роуз Депп, однако она сидела далеко от них и со своей девушкой. Ранее Шаламе критиковали за то, что во время церемонии вручения премии «Оскар», которую он посетил с Кайли, вывел ее из зала, когда на сцену вышла Лили-Роуз. Теперь же они опять оказались вместе в одном пространстве.

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Вообще этот роман принес много критики в жизнь Кайли. В частности ее также обвиняют в том, что якобы она повлияла на стиль Шаламе, мол это она подбирает ему странные наряды, в которых он в последнее время появляется на публике. Однако пара продолжает быть вместе и часто посещает мероприятия, но Кайли обычно не выходит с Тимоти на красную дорожку, а предпочитает оставаться в тени. Папарацци неоднократно подлавливали их на спортивных мероприятиях.

Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе на Met Gala 2021 / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Associated Press Тимоти Шаламе / © Getty Images