Хорошо проводит время: дочь Синди Кроуфорд появилась в Венеции с новым бойфрендом
Избранником известной модели стал актре из фильма «Громовержцы».
На фоне слухов о воссоединении с Джейкобом Элорди, модель Кайя Гербер решила продемонстрировать всем, что к бывшему она не вернулась и появилась в Венеции с новым бойфрендом — актером Льюисом Пуллманом. Пара вместе прибыла на 82-й Венецианский кинофестиваль.
Пару заметили, когда они держась за руки шли по ступенькам отеля Excelsior в Венеции. Пуллман был одет в классический костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а Кайя сочетала черное полупрозрачное платье от Givenchy из коллекции осень-зима 2025, с очками от Khaite, черными лаконичными туфлями и клатчем от Givenchy.
Затем пару опять сфотографировали. Кайя была уже в одном из самых трендовых принтов осени 2025 года — горошке.
Она носила топ цвета шампанского от With Jean с декольте, халтером и завязками на спине в сочетании с черной юбкой и культовой сумкой — Gucci Jackie 1961.
Эта сумка Gucci Jackie 1961 была названа на честь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, которая очень любила этот аксессуар.
