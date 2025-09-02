Хорошо проводит время: дочь Синди Кроуфорд появилась в Венеции с новым бойфрендом

Кайя Гербер и Льюис Пуллман / © Getty Images

На фоне слухов о воссоединении с Джейкобом Элорди, модель Кайя Гербер решила продемонстрировать всем, что к бывшему она не вернулась и появилась в Венеции с новым бойфрендом — актером Льюисом Пуллманом. Пара вместе прибыла на 82-й Венецианский кинофестиваль.

Пару заметили, когда они держась за руки шли по ступенькам отеля Excelsior в Венеции. Пуллман был одет в классический костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а Кайя сочетала черное полупрозрачное платье от Givenchy из коллекции осень-зима 2025, с очками от Khaite, черными лаконичными туфлями и клатчем от Givenchy.

Затем пару опять сфотографировали. Кайя была уже в одном из самых трендовых принтов осени 2025 года — горошке.

Она носила топ цвета шампанского от With Jean с декольте, халтером и завязками на спине в сочетании с черной юбкой и культовой сумкой — Gucci Jackie 1961.

Эта сумка Gucci Jackie 1961 была названа на честь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, которая очень любила этот аксессуар.

