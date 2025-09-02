ТСН в социальных сетях

Хорошо проводит время: дочь Синди Кроуфорд появилась в Венеции с новым бойфрендом

Избранником известной модели стал актре из фильма «Громовержцы».

Кайя Гербер и Льюис Пуллман

Кайя Гербер и Льюис Пуллман / © Getty Images

На фоне слухов о воссоединении с Джейкобом Элорди, модель Кайя Гербер решила продемонстрировать всем, что к бывшему она не вернулась и появилась в Венеции с новым бойфрендом — актером Льюисом Пуллманом. Пара вместе прибыла на 82-й Венецианский кинофестиваль.

Пару заметили, когда они держась за руки шли по ступенькам отеля Excelsior в Венеции. Пуллман был одет в классический костюм, белую рубашку и галстук-бабочку, а Кайя сочетала черное полупрозрачное платье от Givenchy из коллекции осень-зима 2025, с очками от Khaite, черными лаконичными туфлями и клатчем от Givenchy.

Кайя Гербер и Льюис Пуллман / © Getty Images

Кайя Гербер и Льюис Пуллман / © Getty Images

Затем пару опять сфотографировали. Кайя была уже в одном из самых трендовых принтов осени 2025 года — горошке.

Она носила топ цвета шампанского от With Jean с декольте, халтером и завязками на спине в сочетании с черной юбкой и культовой сумкой — Gucci Jackie 1961.

Кайя Гербер и Льюис Пуллман / © Getty Images

Кайя Гербер и Льюис Пуллман / © Getty Images

Эта сумка Gucci Jackie 1961 была названа на честь бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, которая очень любила этот аксессуар.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

