Хорошо выглядели: Ольга Сумская с дочерью-красавицей посетила премьеру новогоднего фильма

Народная артистка Украины с младшей дочерью появилась на кинособытии.

Ольга Сумская вместе с 22-летней дочерью Анной посетила допремьерный показ новогоднего фильма "Потяг у 31 грудня", который состоялся в кинотеатре "Оскар".

Звездная мама с дочерью выглядели стильно и красиво. Ольга была одета в черный брючный костюм и романтическую черную блузку с ярким флористическим принтом. Талию она подчеркнула черным поясом с серебряной пряжкой.

Ольга Сумская с дочерью Анной и Лилия Ребрик

Лук актриса дополнила массивным ожерельем, черными ботильонами с золотистой фурнитурой и на стойких каблуках, а также черной сумкой на золотой цепочке от бренда Saint Laurent, украшенной цветочными кожаными аппликациями.

Анна была одета в черный жакет, молочное платье с кружевными вставками и колготки в тон. Наряд она скомбинировала с черными ботильонами и черной сумочкой на золотистой цепочке.

Ольга Сумская с дочерью Анной

Из аксессуаров девушка выбрала стильные очки в черепаховой оправе и красивое ожерелье.

Напомним, в фильме "Потяг у 31 грудня" снялся экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Допремьерные показы фильма стартовали уже сегодня, 26 декабря, а в национальный прокат он выйдет 1 января 2025 года.

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