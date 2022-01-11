Хорошо выглядит: скандальная Кортни Лав на вечеринке в Лондоне

Певица, актриса и вдова легендарного солиста группы Nirvana Курта Кобейна вышла в свет.

57-летняя Кортни Лав посетила вечеринку своего друга DJ Fat Tony, которую тот организовал в тосканском бистро Il Borro, в Лондоне. DJ Fat Tony праздновал 15 лет трезвости, Кортни же, которая тоже известна своей разгульной молодостью и несколькими попытками суицида из-за наркотиков, пришла поддержать друга.

Знаменитость отлично выглядела в милом кружевном платье коричневого цвета, которое украшал шелковый бант на талии и пуговицы на декольте. Образ певица дополнила плотными колготками, туфлями-лодочками и банданой на голове, которая была расшита пайетками. Шею Кортни украшала золотая цепочка с кулоном, а запястье часы от Cartier.

Кортни Лав / Getty Images

Напомним, Кортни Лав была замужем за Куртом Кобейном два года, и за это время у них родилась дочь Фрэнсис. Пара была очень популярна в начале 90-х и часто становилась героями новостей, особенно из-за постоянных проблем с наркотиками и реабилитаций в рехабах.

Психотропные вещества певица также употребляла и во время беременности, но позже утверждала, что бросила после рождения Фрэнсис. Однако проблемы с наркотиками Курта продолжили усугубляться, и в результате он покончил жизнь самоубийством в своем доме в Сиэтле в возрасте 27 лет.

Кортни Лав и Курт Кобейн / Getty Images

Читайте также: