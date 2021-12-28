Хотел казаться выше: поклонники заметили забавный момент на Рождественском фото Бекхэмов

Семья поделилась с поклонниками красивым фото.
Виктория Бекхэм поделилась в день Рождества с поклонниками милым семейным фото, на котором были запечатлены ее четверо детей и муж Дэвид. Они позировали напротив роскошной елки в праздничных нарядах, но, несмотря на невероятный образ Виктории и ее подросших детей, все внимание досталось Дэвиду.
Дело в том, что знаменитый футболист, чтобы не казаться ниже взрослых сыновей, стал на цыпочки и это, конечно же, заметили поклонники: "Потрясающая картинка, особенно мистер Бекхэм на цыпочках", "Дэвид на цыпочках", "Подожди, Дэвид на цыпочках !! ??".
Читайте также:
- Эффектные наряды, пижамы и роскошные елки: как западные звезды отмечают Рождество
- Произведение искусства: как создавалось свадебное платье Виктории Бекхэм за 100 тысяч долларов
- В праздничных луках: Виктория и Дэвид Бекхэм поделились красочным фото
- Дэвид Бекхэм сводил жену Викторию на романтичную прогулку