Хотел казаться выше: поклонники заметили забавный момент на Рождественском фото Бекхэмов

Семья поделилась с поклонниками красивым фото.

Виктория Бекхэм поделилась в день Рождества с поклонниками милым семейным фото, на котором были запечатлены ее четверо детей и муж Дэвид. Они позировали напротив роскошной елки в праздничных нарядах, но, несмотря на невероятный образ Виктории и ее подросших детей, все внимание досталось Дэвиду.

Семья Бекхэмов / Instagram Виктории Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Дело в том, что знаменитый футболист, чтобы не казаться ниже взрослых сыновей, стал на цыпочки и это, конечно же, заметили поклонники: "Потрясающая картинка, особенно мистер Бекхэм на цыпочках", "Дэвид на цыпочках", "Подожди, Дэвид на цыпочках !! ??".

Instagram Виктории Бекхэм

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