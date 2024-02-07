Хотела быть как скандальная герцогиня: беременная модель София Риччи повторила образ Меган Маркл

Наряд привлекал внимание простотой и тем, что в подобном пять лет тому назад блистала другая звезда.

Совсем недавно 25-летняя американская модель София Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, объявила о своей беременности. Она станет мамой впервые, отец ребенка – ее муж, музыкальный продюсер Эллиот Грейндж.

Во время 66-й церемонии вручения музыкальных наград "Грэмми" София появилась на красной дорожке. Живот у будущей мамы уже заметен, поэтому она надела удобное свободное платье от бренда Saint Laurent.

Это однотонное черное платье в пол, у него не было декольте, а вот рукава выполнены в виде накидки. Образ София дополнила бриллиантами, красным маникюром и очень лаконичным макияжем.

София Ричи / Фото: Associated Press

Прическу она сделала свою любимую - собрала волосы в тугой пучок с пробором.

София Ричи / Фото: Associated Press

Однако наряд Софии очень наполнил образ времен беременности еще одной известной личности - Меган, герцогини Сассекской, супруги британского принца Гарри. Во время первой беременности пара отправилась в трехдневный тур в Марокко, где посетила прием, устроенный послом Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Для мероприятия Меган надела свободное бежевое платье от Dior, которое тоже было однотонным и имело рукава-накидки, однако с отделкой бисером.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Отличалось платье плиссировкой на груди. А похожими были даже прически двух женщин.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Также на церемонии "Грэмми" в наряде-копии блистала и певица Тейлор Свифт. Звезда была в платье, которое очень напоминало наряд Кейт Миддлтон - принцессы Уэльской.

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