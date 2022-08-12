Хотела остаться незамеченной: Леди Гагу сфотографировали в Нью-Йорке, когда она шла проведать своего друга

Образ знаменитости очень отличался от того, в чем мы привыкли ее видеть.

Певица и актриса Леди Гага попала под прицел фотографов в Нью-Йорке на Манхэттене, когда направлялась к своему другу Тони Беннету - культовому американскому исполнителю и другу певицы. Недавно Тони исполнилось 96 лет, и, видимо, поэтому поводу Гага решила его проведать.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Образ певица выбрала лаконичный, поскольку сочетала черный плащ от Agogic, джинсы, кепку, а также ботинки от Celine из коллекции осень-зима 2022 и солнцезащитные очки прямоугольной формы от Kreuzbergkinder Melissa.

Такой простой и совсем не эпатажный лук Гаги намекал на то, что она желала остаться инкогнито, но все же ее заметили. В Нью-Йорке знаменитость появилась перед своим концертом Chromatica Ball - это ее новый тур, чтобы поддержать шестой альбом Chromatica.

Вот на сцене в рамках тура Гага появляется в очень смелых и эпатажных образах.

Леди Гага / Фото: Getty Images

Леди Гага / Фото: Getty Images

Также напомним, что недавно стало известно, что Гага снимется вместе с Хоакином Фениксом в продолжении "Джокера", где сыграет Харли Квинн. По слухам, за эту роль звезда получит десять миллионов долларов, а вот премьера фильма запланирована на 2024 год.

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