"Хотела получить цветы, хоть раз": победительница "Холостяка-12" назвала истинную причину разрыва с Алексом Топольским

Вчера, 20 января, в эфире пост-шоу "Жизнь после проекта" стало известно о дальнейшей судьбе отношений главного героя Алекса Топольского и его избранницы Екатерины Лозовицкой. Пара призналась, что их история любви продолжалась после проекта недолго и сейчас они не вместе.

Во время пост-шоу причиной их разрыва Катя назвала разные взгляды на отношения. А сегодня девушка опубликовала в Instagram пост, в котором назвала истинную причину, почему они разошлись.

Лозовицкая отметила, что Топольский не был готов к серьезным отношениям, ведь он не знает, что действительно хочет от жизни и, какую именно он хочет видеть возле себя женщину. По ее словам, Алекс постоянно хотел слышать в свой адрес комплименты, приятные слова, получать подарки и видеть, что для него что-то делают.

"Здесь не будет самоутверждения за счет других и злорадства, потому что у меня с самооценкой все ок. А теперь по сути…

Во-первых, каждый мужчина, чтобы построить отношения со зрелой женщиной, должен сам стать зрелым. Во-вторых, знать, кто он, что ему нужно от жизни и от партнера, какие ценности имеет и какие ищет в женщине.

В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восхищения… В моем понимании – это имеет место быть тогда, когда мужчина что-то для этого сделал, а не просто родился", – рассказала Екатерина.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

Лозовицкая призналась, что в их отношениях ей не хватало от Топольского поддержки, заботы, взаимопонимания, знаков внимания, романтики, общих путешествий и эмоций. Мужчина даже ни разу ей не подарил цветы.

"Я хотела иметь надежное плечо рядом, чтобы меня ценили, слышали и понимали. Хотела, чтобы обо мне заботились, когда заболела. Хотела получить цветы, хоть раз. Хотела больше времени вместе. Хотела новых общих эмоций. Хотела вместе куда-то поехать, а не получать отказ на два моих предложения, хотела, чтобы интересовался моей жизнью и элементарно помнил, в каком городе на съемках я нахожусь.

Хотела романтики и страсти. Но, наверное, такое для Алекса возможно только под прицелом камер.

В какой-то момент я вообще не поняла, что это за человек рядом и что ему от меня нужно? Где тот Алекс с проекта? Где этот принц? Где все ценности? Кто это и почему мы вообще вместе? С этими мыслями, после его ОЧЕРЕДНОГО (не делом, а словом) приглашения с ним на Бали, я сказала, что нам нужно поговорить", — написала Лозовицкая.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая/Instagram

В посте модель также упомянула и свою соперницу в финале – Александру Мудрую. Она отметила, если Алекс и сожалел о том, что не выбрал ее, то этим он показал неуважение к себе.

"Думал он о Мудрой или не думал — сути не меняет. Мы не в подростковом возрасте. Он взрослый человек, сделавший свой выбор. Который на всю страну сказал, что в его сердце отозвалось мое имя. Который понимал, что именно со мной идет во что-то более серьезное и взрослое. Так что не уважать свой выбор – не уважать себя", — сказала Екатерина.

Она также посоветовала своим подписщицам себя ценить и быть с тем мужчиной, который заботится и ценит свою женщину.

"Пусть банально, но хочу подчеркнуть, девушки, что весь мир не крутится вокруг мужчины. Я придерживаюсь классических ценностей семьи, где мужчина оберегает женщину, ценит и заботится. Такому мужчине я готова отдать все свое тепло и любовь.

Когда у мужчины правильное понимание семьи, то ничего не нужно объяснять. И никогда нельзя соглашаться с "пусть, чтобы было", каким бы мужчина привлекательным ни был. Женщины – об энергии, сексуальности, мотивации, мужчине – о поступках.

Но, во всяком случае, я благодарна Алексу за эту историю и за этот опыт. Разошлись в нормальных отношениях с пониманием, что мы не созданы друг для друга. Ну, это пока он не прочитал этот пост", — продолжила Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая и Алекс Топольский/Instagram

Напоследок Катя сказала, что ни о чем не жалеет. Она уверена, что Топольский найдет девушку, с которой у них совпадут взгляды на отношения. А она, в свою очередь, обязательно будет счастлива.

Напомним, участница 12-го сезона проекта "Холостяк" — актриса Виктория Варлей призналась, что вышла замуж и показала своего избранника.

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