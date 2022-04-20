"Хотим показать миру Украину": Святослав Вакарчук собирает для клипа фото Родины от подписчиков

Артист просит фолловеров приобщиться к созданию клипа и поделиться красивыми снимками и видео разных уголков мирной Украины.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил в Instagram, что в эту пятницу, 22 апреля, выйдет его кавер на одну известную мировую песню. Более подробно об этом он пообещал рассказать потом.

А теперь артист попросил фолловеров поделиться с его командой красивыми снимками разных уголков мирной Украины. Самые лучшие из них попадут в клип на кавер нового трека.

"Мы хотим пригласить вас к созданию видео на нее (песню – прим.ред.), и показать миру Украину, которую мы так любим — красивую, мирную, улыбающуюся, а не разбитую, изнасилованную и пылающую в огне. Красивых людей, города и природу. Ту красивую Украину, которую мы защищаем ежесекундно и какой она обязательно будет после нашей Победы.

Хотим попросить вас о контенте для клипа. Выкладывайте фото и видео вашей личной красивой Украины с хештегом #UAsoBeautiful в социальные сети или отправляйте файлы на video@hronica.com.

К профессиональным фотографам и операторам просьба отправлять видео сразу на мейл — video@hronica.com", — написал Вакарчук.

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