Христина Соловий в плиссированной мини-юбке продемонстрировала стройные ноги на ивенте в Киеве

Христина Соловий

Реклама

Христина Соловий посетила масштабную премьеру фэнтезийного фильма "Мавка. Настоящий миф" во дворце "Украина".

На мероприятии певица предстала в кокетливом образе. На ней был жакет цвета хаки с накладными карманами и черная плиссированная мини-юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги. Аутфит Христина дополнила черными капроновыми колготами и замшевыми оливковыми туфлями на высоких платформах и каблуках.

Христина Соловий

Соловий сделала милую прическу, украсив ее молочным бантом, макияж с коралловой помадой и красный маникюр.

Реклама

Напомним, фильм "Мавка. Настоящий миф" выходит в национальный прокат 1 марта, а допремьерные показы стартуют с 26 февраля.