Христина Соловий в плиссированной мини-юбке продемонстрировала стройные ноги на ивенте в Киеве
Артистка побывала на премьере украинской ленты "Мавка".
Христина Соловий посетила масштабную премьеру фэнтезийного фильма "Мавка. Настоящий миф" во дворце "Украина".
На мероприятии певица предстала в кокетливом образе. На ней был жакет цвета хаки с накладными карманами и черная плиссированная мини-юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги. Аутфит Христина дополнила черными капроновыми колготами и замшевыми оливковыми туфлями на высоких платформах и каблуках.
Соловий сделала милую прическу, украсив ее молочным бантом, макияж с коралловой помадой и красный маникюр.
Напомним, фильм "Мавка. Настоящий миф" выходит в национальный прокат 1 марта, а допремьерные показы стартуют с 26 февраля.