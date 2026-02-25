ТСН в социальных сетях

Христина Соловий в плиссированной мини-юбке продемонстрировала стройные ноги на ивенте в Киеве

Артистка побывала на премьере украинской ленты "Мавка".

Христина Соловий

Христина Соловий посетила масштабную премьеру фэнтезийного фильма "Мавка. Настоящий миф" во дворце "Украина".

На мероприятии певица предстала в кокетливом образе. На ней был жакет цвета хаки с накладными карманами и черная плиссированная мини-юбка, которая подчеркнула ее стройные ноги. Аутфит Христина дополнила черными капроновыми колготами и замшевыми оливковыми туфлями на высоких платформах и каблуках.

Христина Соловий

Соловий сделала милую прическу, украсив ее молочным бантом, макияж с коралловой помадой и красный маникюр.

Напомним, фильм "Мавка. Настоящий миф" выходит в национальный прокат 1 марта, а допремьерные показы стартуют с 26 февраля.

