Художница по костюмам "Дьявол носит Prada 2" рассказала историю 31-каратного колье Эмили Блант

Эмили Блант, скриншот из 20th Century Studios / YouTube

Реклама

В фильме «Дьявол носит Prada 2» героиня актрисы Эмили Блант имеет роман с эксцентричным миллиардером, который засыпает ее роскошными подарками — в частности невероятным колье от известного бренда Tiffany & Co.

Украшение уникально тем, что инкрустировано 31 каратным аквамарином и более чем 58 каратами бриллиантов.

Эмили Блант, скриншот из 20th Century Studios / YouTube

«Я немного „помучила“ [команду Tiffany]», — рассказала дизайнер костюмов фильма Молли Роджерс изданию Page Six Style. «Я хотела увидеть много колье, потому что я такой человек. Я постоянно говорила: „Что еще у вас есть? Что в задней комнате, что вы мне не показываете? Я хочу быть впечатленной!“ Им пришлось привозить украшения со всего мира, и я помню, как мне было очень неловко из-за страховки [этих вещей]. Эти изделия буквально перевозили вручную!».

Реклама

Роджерс настаивала, чтобы драгоценность в фильме не была «чем-то, что я уже видела на красной дорожке», чтобы избежать ощущения устарелости сцены. Так появилось победное аквамариновое произведение из ботанической коллекции Tiffany Blue Book 2022 года.

«Мы наконец-то нашли правильный вариант», — сказала она. «Этот синий камень с ее рыжими волосами — это очень, очень хорошее сочетание».

Новости партнеров