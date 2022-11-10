Хвастается эффектными луками: Кайли Дженнер проводит время в Нью-Йорке

В минувшие выходные владелица косметической компании и звезда реалити-шоу - 25-летняя Кайли Дженнер - прилетела в Нью-Йорк. Изначально девушку посетила мероприятие CFDA Fashion Awards в "голом" платье от культового бренда, а затем была замечена на шопинге со старшей сестрой.

Вероятно, в "Большом яблоке" молодая миллиардерша решила задержаться, ведь ее уже несколько раз видели в городе в гламурных луках.

Вначале Кайли заметили на прогулке с другом - визажистом Ариэлем Техадой. Они в сопровождении охраны сходили на шопинг в магазин Hermès. На Кайли тогда был теплый трикотажный ромпер в бежевом оттенке, который она сочетала с черной курткой от бренда Raf Simons, туфлями-лодочками и черной сумкой. Волосы девушка распустила, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Кайли Дженнер и Ариэль Техада / Фото: Getty Images

Позже Кайли сфотографировали по пути на ужин в ресторан Carbone. На красотке было мини и пестрая блуза от бренда Prabal Gurung, которые она сочетала с босоножками Gianvito Rossi и мини-сумкой от Coperni.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

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