Хвастается формами: Эльза Хоск подчеркнула пятую точку винтажным платьем от Gucci

Шведская модель снова хвастается своей фигурой в достаточно пикантном наряде.

32-летняя Эльза Хоск надела очень короткое винтажное платье от Gucci с цветочным принтом, подобрала к наряду маленькую сумочку цвета фуксии и розовые мюли на высоких каблуках. Белокурые волосы модель собрала в низкий пучок, а какой макияж сделала, не видно, потому что снимок сделан с ракурса, который выгодно подчеркивает ее пятую точку.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

"Vintage Gucci вишня в цвету", - так подписала Эльза эти фотографии.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Днем ранее Эльза показывала, как выходила на пляж, одетая в салатовый лиф, трикотажное болеро и салатовую юбку на резинке. Лук получился легким, летним и достаточно привлекательным.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Вообще, после рождения дочери Тууликки Эльза наслаждается не только материнством и прогулками на свежем воздухе, но и всячески хвастается своими формами, особенно пышной грудью, которой раньше похвастаться не могла.

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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