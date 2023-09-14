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Хвастается идеальной фигурой: звезда реалити показала фото в леопардовом купальнике

Хвастается идеальной фигурой: звезда реалити показала фото в леопардовом купальнике

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
121
Время на прочтение
1 мин
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Хвастается идеальной фигурой: звезда реалити показала фото в леопардовом купальнике

Емма Ернан/Instagram

Эмма Эрнан часто делится с фолловерами фотографиями с отдыха.

Звезда американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Эмма Эрнан опубликовала в Instagram очередную порцию пикантных снимков с отпуска. Она устроила импровизированный фотосет в бассейне на фоне моря.

В этот раз блондинка позировала на камеру в стильном леопардовом купальнике с лифом без бретелек, скрепленным металлическим кольцом.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Эрнан похвасталась безупречной фигурой, плоским животом и стройными ногами.

Волосы Эмма собрала в высокий пучок, надела на лицо солнцезащитные очки в бежевой оправе и украсила уши серьгами-кольцами.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

На одном из фото девушка предстала с бокалом белого вина. А на другом – позировала вместе с подругой в коричневом бикини, которая тоже имеет прекрасную фигуру.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram
Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Напомним, в прошлый раз Эмма Эрнан продемонстрировала фигуру в черном бикини.

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Дата публикации
Просмотры
121
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