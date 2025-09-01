Хвасталась огромным бриллиантом и красивым платьем: Джорджина Родригес посетила Венецию

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес пришла на премьеру фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат», который презентовали в рамках мероприятия.

Джорджина вышла на красную дорожку в эффектном черном платье с бежевой подкладкой, которая создавала так называемый «голый» эффект. Ее красивое платье было от Roberto Cavalli, а носила звезда его в сочетании с украшениями от Pasquale Bruni — серьгами, несколькими кольцами в цветочном дизайне и широким чокером в виде цветка.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Волосы Родригес уложила не в гламурную прическу с локонами, а лаконичную косу, которая идеально дополняла ее сверкающие украшения и эффектное платье.

Макияж возлюбленная одного из самых известных футболистов современности сделала свой любимый: с нежными румянами, подчеркнутыми глазами и подведенными карандашом губами.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Также Родригес не упустила возможность показать всем свое помолвочное кольцо — огромный бриллианта, который Криштиану совсем недавно ей преподнес. Точная стоимость этого украшения, конечно же, неизвестна, но по предположениям экспертов в ювелирном деле, этот овальный бриллиант весит 22 карата, а стоимость всего украшения может составлять 1,2 млн долларов.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Криштиану и Джорджина познакомилась в 2016 году, когда Родригес работала в бутике Gucci в Мадриде. Официально их отношения стали известны в начале 2017-го, а вскоре они вместе вышли на красную дорожку. Пара имеет пятерых детей.

Помолвка Джорджины Родригес и Криштиану Роналду / © Instagram Джорджины Родригес

