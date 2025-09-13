Хвасталась огромным бриллиантом от Роналду: Джорджина Родригес пришла на светский вечер

Джорджина Родригес / © Associated Press

31-летняя модель, инфлюенсер и возлюбленная звездного футболиста Криштиану Роналду — частая гостья на светских мероприятиях, где может похвастаться новыми нарядами и подарками от жениха. На этой неделе Джорджина Родригес появилась на благотворительном вечере в Нью-Йорке Caring for Women, организованном фондом Kering Foundation в Нью-Йорке.

Джорджина надела лаконичное платье облегающее фигуру, у него не было бретелек, а миди-юбку украшал разрез. Также визажисты и стилисты сделали ей макияж в нюдовой гамме и прическу на один бок с локонами.

Однако не платье было главным в этом образе, а бриллианты звезда. Джорджина позировала перед фотографами и демонстрировала свои огромные камни на руках и шее, а также главный из них — помолвочное кольцо от Криштиану Роналду.

Точная стоимость этого украшения, конечно же, неизвестна, но по предположениям экспертов в ювелирном деле, овальный бриллиант в центре весит 22 карата, а стоимость всего украшения может составлять 1,2 млн долларов.

Также возлюбленная Роналду посетила недавно 82-й Венецианский кинофестиваль. Джорджина вышла на красную дорожку в эффектном черном платье с бежевой подкладкой, которая создавала так называемый «голый» эффект. Ее красивое платье было от Roberto Cavalli, а носила звезда его в сочетании с украшениями от Pasquale Bruni — серьгами, несколькими кольцами в цветочном дизайне и широким чокером в виде цветка.