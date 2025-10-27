Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

57-летний Хью Джекман посетил премьеру фильма «Песня любви», в котором сыграл главную роль. На красную дорожку он впервые вышел со своее возлюбленной — 50-летней актрисой и звездой Бродвея Саттон Фостер.

Пара позировала обнявшись и улыбалась. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля Американского института киноискусства в Лос-Анджелесе.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

Джекман выбрал традиционный образ — белую рубашку, галстук, черный костюм и лоферы. Саттон Фостер надела платье-комбинацию в пол из черного шелкового атласа, которое дополнила клатчем, несколькими украшениями и лаконичной прической. Макияж актрисы был простым и практически невидимым.

Хью Джекман и Саттон Фостер / © Associated Press

Напомним, что с Фостер Джекман познакомился во время работы над бродвейским мюзиклом. Он закрутил с ней роман, когда был женат на Деборре-Ли Фернесс. Супруга узнала об этом и подала на развод, после 27 лет брака. Впоследствии и Фостер объявила о разрыве с мужем.