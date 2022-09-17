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И это во время траура: Лотти Мосс шокировала нарядом, в котором пришла на светское мероприятие

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И это во время траура: Лотти Мосс шокировала нарядом, в котором пришла на светское мероприятие

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

24-летняя сводная сестра супермодели Кейт Мосс – Лотти – посетила Неделю моды в Лондоне. Некоторые мероприятия проходят несмотря на объявленный траур по королеве Елизавете II.

Лотти Мосс надела очень пикантный наряд, когда посетила шоу итальянского дизайнера Элизы Тромбаторе Dreaming Eli во время Недели моды в Лондоне в пятницу.

Мосс была одета в бледно-розовый рваный корсет, который она сочетала с парой крошечных подходящих шорт, дополненных  рваными кружевными чулками, которые она носила под шелковыми "брюками".

Лотти собрала свои светлые локоны в высокий пучок, выпустив несколько прядей спереди и сделала очень яркий макияж. На шее у модели было тонкое ожерелье из жемчуга.

Лотти Мосс / © Getty Images
Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Лотти обычно часто носит откровенные наряды, но такого мы на ней еще не видели. Кстати, недавно стало известно, что Мосс переехала в дом своих родителей в Котсуолдсе, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье.

Ранее ее отец рассказывал публично о том, что у дочери проблемы с психическим здоровьем и она проходила лечение в реабилитационном центре в Соединенных Штатах.

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