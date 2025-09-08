И она туда же: у Мэрайи Кэри есть золотой Лабубу-астронавт и это мило

Мэрайя Кэри / © Associated Press

Ее образ включал эффектный ромпер на молнии с рукавами три четверти, который был полностью усыпан стразами, колготки и сапоги со стразами.

Волосы певица распустила, сделала яркий макияж, как она любит, а также надела украшения с огромными бриллиантами, особое внимание среди которых привлекло ее колье, ведь оно оценивается в десять миллионов долларов.

Также когда Мэрайя позировала для фото она продемонстрировала своего Лабубу. Это была розовая игрушка в золотом костюме астронавта — это к отсылка к статуэтке «Лунный человек», которая вручается на этом ежегодном шоу с 1984 года. Мило то, что наряд Лабубу был похож и на образ Кэри.

Также с популярной игрушкой на красную дорожку мероприятия вышел Марко Монро, известный в социальных сетях как дизайнер одежды для Лабубу. Его игрушка была одета в серебристый костюм астронавта с космическим шлемом.

Монро — один из креативных дизайнеров House of Avalon, получил признание за создание индивидуальных нарядов для Лабубу, вдохновленных знаменитостями и событиями поп-культуры.

Марко Монро / © Associated Press

Напомним, что Лабубу стали одной из самых востребованных игрушек 2025 года. Несмотря на то, что они появились еще в 2015 году благодаря художнику Касингу Лунгу, популярность этого пушистого существа с острыми зубами резко возросла после того, как в апреле 2024 года участница группы Blackpink Лиса поделилась своими фотографиями с Лабубу.