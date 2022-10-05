"И просто так…" возвращается: Сара Джесика Паркер поделилась первым кадром со съемок сериала

Судя по Instagram звезды сериала "Секс в большом городе", 57-летней Сары Джессики Паркер, съемки второй части спин-оффа сериала уже стартовали. Ранее актриса опубликовала только фото сценария, на котором было указано название сериала "И просто так…", а также указан номер эпизода 201, над которым она работала.

Но также Сара Джессика начала делится и другими подробностями. Знаменитость показала, вероятно, примерку костюма своей героини Кэрри Брэдшоу, поскольку она показала снимок своих ног в босоножках Dior, который ранее уже не раз появлялись в сериале, а также тегнула страницу шоу. Также на фото на ноге у актрисы была маленькая сумка от Fendi.

"Первый экстерьер. Улицы Нью-Йорка", - написала Паркер.

Вероятно, совсем скоро мы опять будем рассматривать луки звезды во время съемок на улицах Нью-Йорка. Но помимо этого, также уже появилось несколько интересных слухов, согласно которым во второй части "И просто так…" появится любимчик публики - актер Джон Корбетт, который в сериале "Секс в большом городе" сыграл одного из главных мужчин в жизни Кэрри Брэдшоу - владельца мебельного магазина Эйдана Шоу. Но пока официального подтверждения этой информации не было.

Сара Джессика Паркер и Джон Корбетт / Фото: Getty Images

Также окутано слухами и возвращение Саманты Джонс, которую в "Сексе в большом городе" играла Ким Кэттролл. Якобы актриса отказалась играть в продолжении, но также неоднократно появлялась информация, что на самом деле ее не пригласили в этот сериал из-за конфликта с Сарой Джессикой Паркер, которая является не только главной героиней шоу, но и продюсером. Сама же Паркер рассказывала в многочисленных интервью, что Саманты в этом спин-оффе быть и недолжно было, хотя при этом ее героиня не испарилась, и не умерла, как многие предполагали, а улетела в Лондон и на протяжении всех десяти серий переписывалась с Кэрри.

Однако когда постоянного автора и режиссера сериала Майкла Патрика Кинга недавно спросили, появится ли персонаж Саманты в сериале он ответил, что "Да", - сообщает издание People.

"Моя цель - собрать вместе всех персонажей, чтобы они не находились на разных подиумах", - добавил он. Но в каком виде появится Саманта, опять как та, кто пишет странные сообщения, ее будет играть другая актриса или все вернут Ким Кэттролл - пока неизвестно.

Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис / Фото: Associated Press

Но вот что уже точно, так это то, что мы опять увидим Сару Рамирес, чторая сыграла в "И просто так…" возлюбленную Миранды Хоббс Че Диас. Актриса поделилась фото сценария в соцсети.

Сама же Паркер также как-то отметила, что если первый сезон "И просто так…" был посвящен горю в жизни ее героини и других персонажей, то второй расскажет об их восстановлении и поиске радости.

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