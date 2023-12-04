С сексуальным декольте и шлейфом: Сальма Хайек вышла на красную дорожку в наряде цвета жемчуга

Звезда выглядела просто сногсшибательно в этом образе.
В Лос-Анджелесе состоялся третий ежегодный гала-концерт в Музее киноакадемии, где знаменитости позировали на красной дорожке в своих лучших вечерних нарядах. Мероприятие служит празднованием кинематографических достижений и сбором средств на образовательные инициативы музея и общественные программы.
Среди гостей этого мероприятия блистала актриса Сальма Хайек. 57-летняя женщины вышла на красную дорожку в шелковом платье жемчужного цвета, у которого было очень эффектное декольте.
Также наряд Сальмы украшали тонкие бретельки, ромбообразные строчки на талии и под грудью, а также длинный шлейф.
Дополнила актриса этот наряд гламурными украшениями, серебристой сумкой и ободком с в волосах, которые она распустила.
Позировала перед камерами она также с актером Джаредом Лето, который надела черные брюки, белую рубашку, гламурное пальто с пайетками, а также обувь на высоких каблуках. Волосы актер распустил.
Это появление Хайк на публике произошло после того, как она вместе с мужем-миллиардером посетила модное шоу бренда Balenciaga в Калифорнии.
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