И снова без белья: Деми Роуз в откровенном платье позировала на отдыхе

Британская модель примеряла зеленый наряд и похвасталась пышными формами.
Деми Роуз поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками с отдыха в Бразилии.
Перед фотокамерой модель предстала в соблазнительном аутфите. Она позировала на балконе своего номера гостиницы.
На Деми было откровенное зеленое платье, состоявшее из лифа-спирали и низа из нитей. Под нарядом не было нижнего белья.
Роуз похвасталась сексуальным декольте и пышными ягодицами, выглядывающими из-под нитей.
Модель сделала укладку с локонами и макияж с тенями медового оттенка.
Напомним, Деми Роуз без бюстгальтера спустила платье и похвасталась сексуальной грудью.
Читайте также: