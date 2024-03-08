И снова без белья: Деми Роуз в откровенном платье позировала на отдыхе

Деми Роуз поделилась с подписчиками в Instagram новыми снимками с отдыха в Бразилии.

Перед фотокамерой модель предстала в соблазнительном аутфите. Она позировала на балконе своего номера гостиницы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На Деми было откровенное зеленое платье, состоявшее из лифа-спирали и низа из нитей. Под нарядом не было нижнего белья.

Роуз похвасталась сексуальным декольте и пышными ягодицами, выглядывающими из-под нитей.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель сделала укладку с локонами и макияж с тенями медового оттенка.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, Деми Роуз без бюстгальтера спустила платье и похвасталась сексуальной грудью.

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