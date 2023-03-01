И снова без бюстгальтера: Кьяра Ферраньи сверкнула сосками на показе Dior

Инфлюэнсер и фэшн-блогер внешним видом решила привлечь внимание к правам женщин.

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ Модного дома Christian Dior осень-зима 2023-2024, который посетила амбассадор бренда Кьяра Ферраньи.

Кьяра Ферраньи / Фото: Associated Press

Инфлюэнсер привлекла к себе внимание откровенным луком. Она надела черную прозрачную майку, сквозь которую просвечивали соски. Таким образом Кьяра хочет привлечь внимание к правам женщин и их телу.

Кьяра Ферраньи / Фото: Associated Press

Верх фэшн-блогер скомбинировала с черной юбкой макси с завязками на поясе и высоким разрезом, а также колготами в сетку. Обула она черные сапоги на низком ходу.

Кьяра Ферраньи / Фото: Associated Press

Ферраньи дополнила образ небольшой черной сумкой, волнистой укладкой, макияжем с акцентом на глазах и черным маникюром.

Кьяра Ферраньи / Фото: Associated Press

Шею она украсила цепочками с крестиками, уши – бриллиантовыми серьгами, а пальцы – золотыми кольцами.

Напомним, 23 марта будет два года, как Кьяра во второй раз стала мамой и показала ребенка.

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