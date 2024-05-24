И снова без бюстгальтера: Белла Хадид в винтажном платье сияла на Каннском кинофестивале

Модель выбрала для своего появления кутюрный наряд от Atelier Versace.

Белла Хадид продолжает показывать свои эффектные образы на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

На этот раз модель предстала перед собравшимися в образе, в котором была похожей на ученицу на школьном выпускном. На ней было винтажное черное платье макси из весенне-летней кутюрной коллекции 2001 бренда Atelier Versace.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Наряд имел прозрачный верх с халтером и юбку, расшитую пайетками и бисером. На руках у нее был шарф-накидка.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Знаменитость снова была без бюстгальтера, что придало ее луку пикантности.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Аутфит Хадид дополнила прической в стиле 2000-х годов и макияжем со стрелками и помадой шоколадного оттенка. Украшения от Chopard завершили образ Беллы.

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Белла Хадид вышла на красную дорожку в откровенном коричнево-бежевом платье от бренда Saint Laurent, которое имело драпировку на туловище, прозрачную юбку и прозрачный верх, под которым не было белья.

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