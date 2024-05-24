Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

И снова без бюстгальтера: Белла Хадид в винтажном платье сияла на Каннском кинофестивале

И снова без бюстгальтера: Белла Хадид в винтажном платье сияла на Каннском кинофестивале

Белла Хадид / Фото: Associated Press

Модель выбрала для своего появления кутюрный наряд от Atelier Versace.

Белла Хадид продолжает показывать свои эффектные образы на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

На этот раз модель предстала перед собравшимися в образе, в котором была похожей на ученицу на школьном выпускном. На ней было винтажное черное платье макси из весенне-летней кутюрной коллекции 2001 бренда Atelier Versace.

Белла Хадид / © Associated Press
Белла Хадид / Фото: Associated Press
Белла Хадид / © Associated Press
Белла Хадид / Фото: Associated Press

Наряд имел прозрачный верх с халтером и юбку, расшитую пайетками и бисером. На руках у нее был шарф-накидка.

Белла Хадид / © Associated Press
Белла Хадид / Фото: Associated Press

Знаменитость снова была без бюстгальтера, что придало ее луку пикантности.

Белла Хадид / © Associated Press
Белла Хадид / Фото: Associated Press

Аутфит Хадид дополнила прической в стиле 2000-х годов и макияжем со стрелками и помадой шоколадного оттенка. Украшения от Chopard завершили образ Беллы.

Белла Хадид / © Associated Press
Белла Хадид / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Белла Хадид вышла на красную дорожку в откровенном коричнево-бежевом платье от бренда Saint Laurent, которое имело драпировку на туловище, прозрачную юбку и прозрачный верх, под которым не было белья.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация